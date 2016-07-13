Тегеран, 13 июля, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Управляющий директор Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC) Али Кардор и генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов подписали меморандум о взаимопонимании, а также базовое соглашение о неразглашении информации по разработке иранских нефтяных месторождений Западный Пайдар и Абан.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранские нефтяные месторождения

Месторождения расположены на ирано-иракской границе. После изучения месторождений российская компания представит предложения NIOC для повышения объемов извлекаемых углеводородов. Церемония подписания контракта прошла в Тегеране, передает телеканал Press TV.

После подписания Кардор оценил значение достигнутых соглашений с российской компанией. «До сих пор NIOC работала только с «Газпромом», однако ни о каком системном сотрудничестве в нефтедобывающей сфере не было и речи. В случае достижения окончательного соглашения, будет заключен новый нефтяной контракт. Особый акцент будет сделан на передачу современных технологий и использование передового оборудования для разработки месторождений», — цитирует управляющего директора NIOC агентство Mehr News.

«Зарубежнефть» стала второй компанией вслед за Total, с которой Иран подписал соглашение о неразглашении информации после отмены санкций. Договор с французским нефтяным гигантом подписан в марте 2016 г.

В октябре 2015 г. министр энергетики России Александр Новак говорил о готовности «Зарубежнефти» предоставить кредит Ирану в размере $6 млрд для развития нефтяной промышленности.