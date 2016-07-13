Ростов-на-Дону, 13 июля, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Ростовские власти решили сменить тротуарную плитку на Пушкинском бульваре. Ремонт предполагается провести от переулка Газетного до проспекта Театрального. Причем участки тротуарного покрытия, подлежащие ремонту, будут ещё уточняться. Из-за этого городская казна оскудеет на 9,5 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля со ссылкой на документацию на сайте госзакупок.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Пушкинский бульвар в Ростове-на-Дону

Отметим, что электронный аукцион объявило управление благоустройства Кировского района. На работы будет отведено 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

В техдокументации также прописано, что ремонт должен быть выполнен качественно, иначе переделывать придется подрядчику за свой счет. Заказчик также указал требования к техническим характеристикам материалов, оборудования, которые используют рабочие.

На участие в работах могут рассчитывать субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Победитель будет объявлен в конце июля.