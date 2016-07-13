В Ростове-на-Дону поменяют плитку на Пушкинском бульваре за 9,5 млн рублей
Ростов-на-Дону, 13 июля, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Ростовские власти решили сменить тротуарную плитку на Пушкинском бульваре. Ремонт предполагается провести от переулка Газетного до проспекта Театрального. Причем участки тротуарного покрытия, подлежащие ремонту, будут ещё уточняться. Из-за этого городская казна оскудеет на 9,5 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля со ссылкой на документацию на сайте госзакупок.
Отметим, что электронный аукцион объявило управление благоустройства Кировского района. На работы будет отведено 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.
В техдокументации также прописано, что ремонт должен быть выполнен качественно, иначе переделывать придется подрядчику за свой счет. Заказчик также указал требования к техническим характеристикам материалов, оборудования, которые используют рабочие.
На участие в работах могут рассчитывать субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Победитель будет объявлен в конце июля.