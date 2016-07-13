Екатеринбург, 13 июля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В Свердловской области под суд отдана группировка из 13 подростков. Молодые люди обвиняются в серии краж, грабежей и разбоев, совершённых на территории Берёзовского и Екатеринбурга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

В. Сурьянинов. Советский суд — суд народа! 1951

Группировка действовала в период с августа 2015 по январь 2016 года. Шестерых граждан её участники ограбили, дважды проникали в один и тот же магазин в Берёзовском, угнали два автомобиля и т.д.

Часть похищенного удалось вернуть потерпевшим, а участники группы отданы под суд. Рассматривать дело будут в Берёзовском.

Кроме того, наказание настигло и сотрудников учреждений образования и профилактики, которые не смогли предотвратить скатывание своих подопечных на преступный путь.