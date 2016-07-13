Санкт-Петербург, 13 июля, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Текущие требования о предельно допустимых нагрузках на ось грузового автомобиля — головная боль для большинства перевозчиков. Эксперты отрасли называют технически невозможным исполнение данного пункта действующего законодательства. Чтобы доказать это, Ассоциация грузоперевозчиков «Грузавтотранс» решила провести в Санкт-Петербурге необычный эксперимент, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В эксперименте приняли участие различные грузовые автомобили

Юлия Карнаева ИА REGNUM Заезд на весы

Вокруг оси

Суть эксперимента состояла в том, чтобы оценить на практике возможность равномерного распределения груза над каждой из осей грузового автомобиля. Участие в контрольном взвешивании на добровольной основе приняли 15 грузовых автомобилей — самосвалы, шаланды, цементовозы, грузовые самосвалы, кран, контейнеровозы, тягач с прицепом и полуприцепом. Девять из них оказались «нарушителями» — нагрузки на ось превышали допустимые в диапазоне до 30%. При этом все автомобили не только не имели перевеса с точки зрения предельно допустимой массы, но и были загружены лишь частично.

Так, например, при взвешивании трехосного бетоновоза, загруженного всего 5,2 кубометрами груза при максимальной вместимости 7 кубометров, оказалось, что он нарушает правила перевозок. Если его передняя ось соответствовала разрешенной норме, то две задние показали значительные превышения.

«Работать практически невозможно», — твердят в один голос участники рынка. Президент Ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин говорит об отсутствии логики в действующих правилах. По его мнению, чтобы решить проблему, необходимо отменить административную ответственность за превышение нормы по осевым нагрузкам, если разрешенная предельная масса грузовика соответствует норме.

Юлия Карнаева ИА REGNUM На контрольных весах

Цена груза

При этом стоит понимать, что проблема бизнеса — это, в конечном итоге, проблема потребителя. Именно он будет платить за неудобные для перевозчиков правила. Если грузовик, в соответствии с текущими нормами, будет перевозить грузов в два раза меньше своей допустимой вместимости, то и конечная стоимость товара будет вдвое выше, объясняют в «Грузавтотрансе».

Кроме того, предприниматели говорят о том, что измерения грузовых автомобилей проводятся с нарушениями. В Северо-Западном регионе сложилась критическая ситуация, рассказывают перевозчики. В частности, в «Грузавтотранс» с жалобами на массовые задержания крупногабаритного транспорта обратились лесозаготовители Вологодской области и представляющий их интересы Уполномоченный по защите прав предпринимателей Степан Ткачук. Средний размер финансового ущерба, который терпят предприниматели, составляет порядка 450 тыс. рублей за одну машину. Также от перевозчика требуют компенсировать вред, причиненный дороге от перевозки тяжеловесного груза.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Цементовоз

Практика, а не теория

Несовершенство законодательства в сфере автоперевозок наносит многомиллиардный ущерб государственному бюджету, говорят эксперты. В том числе в виде недополученных платежей, которые грузоперевозчики готовы вносить официально, если требования Минтранса будут скорректированы с учетом современных реалий и практических, а не теоретических возможностей. Сегодня «Грузавтотранс» готовит обращение в транспортное ведомство с требованием пересмотреть текущие правила перевозок.

Игроки рынка обращают внимание и на другую проблему, которая осложняет жизнь перевозчикам. По словам председателя совета Ассоциации «Грузавтотранс» Константина Буланькова, необходимо исключить возможность незаконных поборов на штрафстоянках. По его словам, отсутствует четкий регламент, позволяющий забрать задержанный за «перевес» грузовик со штрафстоянки. Этим пользуются сотрудники штрафстоянок, которые продают подложные справки об устранении нарушения, ставшего причиной эвакуации. Устранить нарушение на самой штрафной площадке, как правило, невозможно. Кроме того, оплата по безналичному расчету на штрафстоянках исключается.

Если направить все незаконно собираемые средства в бюджет, годовые показатели составили бы порядка 236 млрд рублей. Этих денег хватило бы на то, чтобы привести в порядок старые дороги и построить новые, уверены в Ассоциации грузоперевозчиков. Для сравнения: РЖД в 2014 году уплатили в казну около 256 миллиардов рублей.

Отметим, что Ассоциация «Грузавтотранс» объединяет автотранспортные организации и предприятия, занимающиеся транспортно-экспедиционной деятельностью, и компании, связанные с дорожно-транспортным комплексом. Задачи ассоциации — защита прав и интересов грузоперевозчиков и изучение основных проблем транспортного рынка. На основе взаимодействия с органами государственной власти ассоциация готовит предложения и поправки в документы, связанные с транспортной политикой страны. В настоящее время в организацию входит более 50 компаний с общим автопарком около 7 тысяч машин.