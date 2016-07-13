Самара, 13 июля, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Названо точное время 6 матчей, которые пройдут на стадионе «Самара Арена», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

FIFA.com Чемпионат мира по футболу 2018

Согласно информации на официальном сайте ФИФА, первый матч группового этапа состоится 17 июня в 16:00 (по местному времени), 21 июня в 19:00, 25 июня (в Самаре сыграет сборная России) и 28 июня в 18:00.

2 июля в 18:00 пройдет матч 1/8 финала, 7 июля — в 18:00 — матч ¼ финала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила для жителей России специальную стоимость билетов на чемпионат мира 2018 года.

Билет на матч группового этапа ЧМ-2018 обойдется жителю России как минимум в 1280 рублей, стоимость посещения матчей плей-офф составит от 2240 до 4480 рублей. Стоимость билета на матч, открывающий турнир, составит 3200 рублей. Наблюдать поединок команд за третье место граждане России смогут за 3808 рублей, а билет на финал обойдется в 7040 рублей.

При этом любителям футбола из других стран придется заплатить за билеты гораздо больше. Минимальная стомость билета для них составляет 105 долларов, а посетить финал турнира они смогут, заплатив от 455 до 1100 долларов. Посетить матчи Кубка конфедерации жители России смогут за 960 рублей, а иностранцы — за 70 долларов.

Продажа билетов на Кубок конфедераций начнется на сайте ФИФА в ноябре этого года. Летом 2017 года, по завершении Кубка конфедераций, стартует прием заявок на билеты на чемпионат мира.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, включая Москву, Калининград, Самару, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Сочи.