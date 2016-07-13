Ярославль, 13 июля, 2016, 10:41 — ИА Регнум. 12 июля в Арбитражном суде Ярославской области состоялось очередное судебное заседание по иску ООО «ГИЛСИ» к Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля по поводу бывшего стадиона в Петропавловском парке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила ярославская градозащитница Ольга Мазанова.

Арендатор парка требует отменить приказ КУМИ, который открывает возможность вернуть бывший стадион в муниципальную собственность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2008 году приказом председателя КУМИ арендатор парка — ООО «ГИЛСИ» получил право снести трибуны и другие помещения расположенного в парке муниципального стадиона, которые, как следовало из документов мэрии, пришло в негодность. Стадион же был исключен из муниципальной собственности. В 2015 году «Гилси» попыталось изменить назначения земельного участка бывшего стадиона, чтобы построить там малоэтажные жилые дома.

Однако на публичных слушаниях это вызвало волну протеста ярославцев, и предложение арендатора было отклонено. Более того, в марте городские власти отменили приказ 2008 года и начали процедуру возвращения имущества стадиона в муниципальную собственность. На заседании представитель КУМИ предоставил данные о внесении в реестр муниципальной собственности поля стадиона и трибун.

Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова, в настоящее время суд предоставил всем сторонам изучить представленные документы и выработать свою позицию. Впрочем, у градозащитников она уже есть — вместе с ярославской общественностью они отстаивают право жителей заниматься спортом на стадионе.

«Мы считаем, что мэрия в момент заключения договора аренды всего участка незаконно распорядилась федеральным имуществом — земельными участком объекта культурного наследия «Ярославская Большая Мануфактура», поэтому договор аренды является незаконным. Градозащитники и жители в 2015 году выступили в защиту Петропавловского парка и примыкающих к нему территорий, в том числе стадиона у храма Петра и Павла, от застройки. В конце концов мэрия встала на строну жителей», — отметила Ольга Мазанова.