Владивосток, 13 июля, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Кризисные ситуации способствуют определённому росту и двигают бизнес-сообщество к мозговому штурму. Так произойдёт и с июльским ростом тарифов ЖКХ: предприниматели гибко подойдут к ситуации и компенсируют новые затраты. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM озвучил председатель ПКО «Опора России» Виталий Гуменюк.

geralt Бизнесмены

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«Трудно вспомнить, чтобы у нас что-то понижалось, конечно. Бизнес старается гибко подходить к той услуге, которую он производит, и сохранять конкурентоспособность на рынке, пытаясь компенсировать каким-то иным образом затраты на ЖКХ, в том числе на электроэнергию. В целом, такие изменения всегда приводит к повышению стоимости производимых товаров и услуг», — прогнозирует спикер.

По наблюдениям эксперта, бизнес чувствует себя сегодня сложно, однако есть определённые сектора и направления, которые испытывают рост. На фоне непростых экономических ситуаций предприниматели пытаются найти и заполнить новую нишу, кто-то ищет новые способы конъюнктуры рынка.

«Но всегда, конечно, кризисные ситуации, на мой взгляд, способствуют определённому росту и двигают предпринимателя в сторону мозгового штурма и желания двигаться вперёд. Бизнес при любых условиях будет выживать», — уверен Виталий Гуменюк.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 июля 2016 года после индексации тарифы ЖКХ выросли в среднем по стране на 4%. Речь идёт только о коммунальных ресурсах — о воде, электричестве, тепле и газе. При этом сильнее всего подорожала электроэнергия: на 11−15%.

Ранее нынешнюю ситуацию в энергетической сфере России, когда тарифы в разы отличаются от региона к региону, Владимир Путин назвал неприемлемой. По мнению лидера государства, такое положение создаёт неблагоприятные условия, как для населения, так и для бизнеса.

На сегодняшний день, как отметил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, законопроект о выравнивании тарифов на электроэнергию в ДФО готов. Вице-премьер ожидает, что он будет одним из первых рассмотрен в октябре 2016 года новым составом Госдумы.