Ростов-на-Дону, 13 июля, 2016, 10:21 — ИА Регнум. В Ростовской области на трассе М-21 «Волгоград — Каменск-Шахтинский» произошло крупное ДТП. Участниками дорожной аварии стали шесть автомобилей, включая три грузовика. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 13 июля, двое в результате происшествия оказались в больнице.

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По предварительной информации, массовое ДТП спровоцировал водитель фуры «МАЗ», который въехал в идущую впереди легковушку Mitsubishi L200, водитель и пассажир иномарки получили серьезные увечья. Толчок оказался такой силы, что легковушка въехала в грузовик Scania, большегруз — в Ford Mondeo, участниками ДТП стали и «Лада-211 230», и «КамАЗ».

Обстоятельства автоаварии выясняют сотрудники дорожной полиции.

Добавим, что по информации донской Госавтоинспекции, с января по июнь текущего года в регионе по вине водителей произошло 1 тыс. 745 дорожных аварий. Это на 7,7% меньше показателя за аналогичный период 2015 года. Но статистика погибших вызывает тревогу — их стало почти на 3% больше (218 человек). Ранения и травмы получили 2,2 тыс. участников ДТП.

Стоит отметить, что растет число происшествий и жертв ДТП, спровоцированных водителями грузовых автомобилей. Так, за полгода в области случилось 139 дорожных аварий (+35%), 21 человек погиб (+61,5%), 164 участника аварии (+28,1%) были травмированы.

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