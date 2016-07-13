Калуга, 13 июля, 2016, 10:20 — ИА Регнум. В Калужской области вынесено постановление о заключении под стражу 28-летнего местного жителя, подозреваемого в серии поджогов в поселке Пятовский Дзержинского района.

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Как сообщил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Дзержинского района Калужской области Игорь Дорошенко, по версии следствия, подозреваемый в период с 18 по 19 мая 2016 года поджигал хозяйственные постройки местных жителей, расположенные по улице Октябрьской в поселке Пятовский. В результате преступных действий постройки были уничтожены огнем и приведены в негодность для эксплуатации, причинен ущерб 10 потерпевшим.

Органом предварительного следствия мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

В судебном заседании представитель прокуратуры района, поддерживая ходатайство органа следствия о заключении подозреваемого под стражу, отметил, что доводы следствия обоснованы, согласуются с представленными доказательствами по уголовному делу и свидетельствуют о необходимости избрания исключительной меры пресечения. Суд согласился с позицией прокурора и взял подозреваемого под стражу в зале суда.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается. Санкция по инкриминируемой злоумышленнику статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.