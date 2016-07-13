Мурманск, 13 июля, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Большое количество выловленной сёмги, за которой наблюдают специалисты Мурманской области, не имеет признаков заболевания, обнаруженного ранее. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствует информация, обнародованная региональным комитетом по ветеринарии.

Timothy Knepp Семга

«От рыбаков, осуществлявших лов рыбы на реке Тюва (выход в Кольский залив) поступили сведения о том, что пойманная рыба не имеет клинических признаков заболеваний, — отметили в комитете. — Значительно улучшилась ситуация на рыбоходе Нижнетуломской ГЭС на реке Тулома. С 8 по 10 июля процент рыб с клиническими признаками снизился до 3−4% при общей численности от 184 до 284 в сутки. За утренний подъём ловушки 11 июля учтено 339 экземпляров, характерных признаков заболевания не выявлено».

Также в комитете сообщили о том, что на реке Кола рыбоуловительное заграждение расшито, специалисты ПИНРО провели подводные наблюдения на участке от этого заграждения до порога, выше по течению. «Чуть выше заграждения обнаружена одна живая рыба с характерными признаками болезни, по ряду признаков она находится в указанном месте достаточно давно», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, мурманским специалистам поступили данные о результатах морского промысла атлантического лосося, мигрирующего в реки региона, впадающие в бассейн Баренцева моря. «Среди пойманных 30 особей в возрасте 1−2 лет каких-либо признаков заболевания или повреждений не выявлялось», — отметили в комитете.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, этим летом в Мурманскую область вернулось заболевание дикой сёмги — рыба вновь начала массово гибнуть. В начале июня власти заявили о том, что, несмотря на прошлогодний мор, в 2016 году вспышек заболеваний в хозяйствах аквакультуры выявлено не было.

Добавим, в прошлом году из-за вспышки неизученного заболевания серьёзно пострадала рыбная отрасль региона. О миксобактериозе в садках предприятий аквакультуры стало известно после того, как мурманчане обнаружили сразу несколько свалок мёртвой сёмги.