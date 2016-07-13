Мурманск, 13 июля, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Целевое обучение будущих медиков ведётся не достаточно активно. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, комментируя положение дел в медицине региона, заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области, главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Детская поликлиника №1» Мурманска Татьяна Кусайко.

Istvan Kastaly Látogasson el a gyermekorvos (Посещение детского врача)

«В нашем регионе больше всего не хватает педиатров и участковых врачей, — сообщила Кусайко. — На примере медицинского учреждения, которое я возглавляю, могу сказать, что штат терапевтов активно пополняется фельдшерами. Многие медицинские сестры имеют образование фельдшеров и для того, чтобы восстановить специальность, им нужно пройти дополнительное обучение».

Кроме того, по словам Кусайко, необходимо активнее использовать целевое обучение. «Сейчас, даже несмотря на штрафные санкции, нет желаемого эффекта, выпускники не идут работать по своей специальности, не проходят интернатуру», — отметила представитель мурманского ОНФ.

Недостаточно эффективно, по мнению Кусайко, в области реализуется программа «Земский доктор». Как подчеркнула общественник, развитие программы в регионе тормозит нехватка жилья для врачей.

«Наш регион также не обошли стороной негативные результаты оптимизации в сфере здравоохранения, и восстановление ликвидированных фельдшерско-акушерских пунктов вполне могло бы стать первым шагом на пути решения проблемы дефицита медицинских кадров», — заключила Кусайко.

Напомним, оптимизация в сфере здравоохранения уже приносит свои плоды: к примеру, как сообщало ИА REGNUM, в Ковдорском районе после объединения двух больниц некоторым группам пациентов приходится получать врачебную помощь за несколько сотен километров от дома.

Добавим, Ковдорский район — не единственный муниципалитет, где есть проблемы с оказанием медпомощи. Появились нарекания и в адрес работы Кандалакшской больницы, к которой ранее была присоединена больница Умбы. Расстояние между усреждениями более 100 км.