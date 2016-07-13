Ереван, 13 июля, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Овик Абрамян попросил первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири увеличить поставки природного газа в республику, сообщает пресс-служба правительства Армении.

armenia.gazprom.ru «Газпром Армения»

Просьба армянского премьера связана с тем, что с целью осуществления восстановительных работ на поврежденных участках магистрального газопровода на территории Грузии поставки природного газа из России в Армению временно приостановлены. «Иранская сторона положительно откликнулась на предложение армянской стороны», — говорится в сообщении.

11 июля газотранспортная компания Грузии сообщила о временном прекращении подачи природного газа в Армению с 10 июля по 10 августа 2016 года в связи с реабилитацией поврежденных участкoв, заменой линейных кранов на магистральном газопроводе «Казах-Сагурамо» на территории Грузии, подсоединением построенного нового участка в оползневом районе.

В компании «Газпром Армения» уверили, что бесперебойное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться за счет резервов Абовянской станции подземного хранения газа. Чем обусловлена тогда просьба армянского премьера не совсем понятно, поскольку в летний сезон с минимальным потреблением природного газа мощностей Абовянского ПГХ (150 млн куб. м — среднемесячное потребление газа республикой) хватило бы на больший срок, чем заявленный грузинской стороной срок ремонта.

За январь-июнь 2016 года число потребителей Армении, подключившихся к газораспределительной сети, увеличилось на 3011, и их общее количество составило 673 837. В настоящее время в республике природным газом пользуются 611 населенных пунктов.

Объем поставок природного газа из РФ в республику за 2015 год составил 1 920.9 млн куб.м. За отчетный период было реализовано 1 719.7 млн куб. м природного газа. За прошлый год было потреблено 327.8 млн кубометров природного газа в энергетическом и 195.6 млн куб. м в промышленном секторах, 526.6 млн куб. м — населением, 484.5 млн куб. м — со стороны АГНКС и 185.2 млн куб. м — иными потребителями.

По газопроводу Иран-Армения газ поступает на Ереванскую ТЭС, с которой электроэнергия перенаправляется в Иран в рамках схемы «газ в обмен на электричество». В других целях иранский газ в Армении официально никак не используется.

Ранее, 4 июля, руководитель Иранской национальной газовой компании Алиреза Камели заявил, что они намерены втрое увеличить объемы поставляемого в Армению газа, передавало агентство Mehr. По словам Камели, в настоящее время Иран поставляет в Армению 1 млн кубометров газа ежедневно, и в соответствии с достигнутой договоренностью, этот показатель будет увеличен до 3 млн.

ЗАО «Газпром Армения» является 100-процентным дочерним предприятием ПАО «Газпром». «Газпром Армения» обеспечивает поставку и реализацию природного газа на внутреннем рынке Республики Армения.