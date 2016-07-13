Якутск, 13 июля, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Роспотребнадзор нашёл 39 грубых нарушений санитарного законодательства в палаточном лагере «Академия успеха», расположенном в под Якутском. В частности, приём детей на летний отдых осуществлялся незаконно, так как лагерь не был санкционированным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Товарищ Дынин (Евгений Евстигнеев), начальник пионерского лагеря.

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В незаконно открытом палаточном лагере с образовательным профилем был организован отдых, питание и проживание 46-ти детей. При проверке были выявлены нарушения в питании, проживании, медицинском обеспечении, а также при организации купания детей в бассейне.

Деятельность лагеря приостановлена, детей уже увезли родственники и родители. Информация о выявленных нарушениях направлена в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, проверки работы детских лагерей в регионах России начались после трагедии на Сямозере в Карелии. 18 июня 47 детей, проживающих в лагере, с четырьмя взрослыми отправились в плавание на 2-х лодках и одном рафте. При этом на водоеме был сильный ветер и высокие волны, две лодки перевернулись, погибли 14 детей. Уже предъявлены обвинения директору лагеря Елене Решетовой, её заместителю Вадиму Виноградову и руководителю Роспотребнадзора Карелии Анатолию Коваленко.

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