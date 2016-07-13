Москва, 13 июля, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Съемки кинопародии на знаменитую ленту Джеймса Кэмерона о гибели «Титаника» завершились на ВДНХ в Москве. Короткометражный фильм, главную роль в котором исполнил Роман Бурцев — российский двойник Леонардо Ди Каприо, будет представлен на всероссийском фестивале пародий «Швединг», пишет газета Metro.

Цитата из к/ф «Титаник». реж Джеймс Кэмерон. 1997. США Знаменитая сцена из фильма «Титаник»

Финал фестиваля состоится 6 августа на Винзаводе. К участию в нем допускаются фильмы-пародии, снятые с использованием разного рода подручных материалов — картонных декораций, самодельных костюмов и тому подобного — таким образом, чтобы оригинальная лента угадывалась с первых же кадров.

Так, Роман Бурцев и его партнерша по съемкам, блогер Лера Любарская, «тонули» в фонтане ВДНХ. Сцена прощания влюбленных снималась на бортике фонтана, а плотом, на котором в фильме Кэмерона спасается Роза, послужил старый чемодан. Съемки ролика длительностью 3 минуты заняли около двух часов.

По словам Романа Бурцева, на протяжении многих лет ему говорили о сходстве с голливудским актером, однако журналисты стали приглашать отечественного двойника Ди Каприо в различные проекты лишь недавно.