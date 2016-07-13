Ярославль, 13 июля, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Ярославская областная дума считает необходимым сохранить в центре Ярославля киоски с прессой. По мнению парламентариев, размер этих сооружений должен быть значительно больше того, что допускается в зоне ЮНЕСКО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной думе.

В областном Объединении издателей и распространителей печатной продукции настаивают, что на площади в 2,25 кв.м. никак не обеспечить нормальные условия труда, даже печатная пресса вся не вмещается. Но зона Юнеско налагает серьезные ограничения: размер временных торговых объектов — киосков, ларьков и прочего — не должен превышать площади 1,5*1,5 метра. Так записано в существующем проекте зон охраны объектов культурного наследия. Внести даже небольшую корректировку непросто: федеральный закон предписывает любые изменения осуществлять путем разработки нового проекта. А это долгая и недешевая процедура.

На сегодняшний день в зоне Юнеско у распространителей порядка 15 объектов. Но жестким размерным требованиям они не соответствуют, поэтому само их существование поставлено под угрозу.

«Мы, прежде всего, нарушаем права населения на доступ к товарам и услугам. Закон о СМИ напрямую увязывает средства массовой информации с системой распространения в виде торгового объекта либо иного способа доставки печатной продукции до населения. Мы к чему хотим прийти, чтобы люди не читали? По нормам и требованиям на каждые 1700 жителей должен быть один объект прессы», — говорит руководитель областного объединения издателей и распространителей Максим Мартьянов.

Городские власти предлагают сначала подсчитать, сколько в зоне Юнеско мест, где охранные нормативные акты разрешают установить торговую точку желаемого размера.

«Я бы предложил начать с результата, к которому мы хотим прийти, и посмотреть саму возможность разместить в зоне Юнеско временные торговые объекты размером 2,5 на 2,5 метра. Если такие места есть, то не представляется никакой сложности внести их в схему расположения торговых объектов города, утверждаемую муниципалитетом. Думаю, что максимально в особо охраняемой зоне есть возможность разместить 4−5 объектов. Дело тут не в желаниях местных властей, мы просто не сможем выполнить требования всех нормативных актов», — пояснил заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

Найти места для размещения киосков прессы парламентарии рекомендовали муниципальным властям как можно скорее. Областных чиновников, в свою очередь, попросили рассмотреть возможности наиболее быстрого и незатратного внесения изменения в нормативные документы, касающиеся зоны ЮНЕСКО.