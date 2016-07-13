Вашингтон, 13 июля, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Испанский актер Хавьер Бардем получит главную роль в новом фильме о Франкенштейне, сообщает Variety.

Angela George Хавьер Бардем

Бардем уже ведет переговоры по этому вопросу со студией Universal. СМИ сообщают, что актер может сыграть как профессора Виктора Франкенштейна, так и монстра, созданного им. О дате начала работы над фильмом пока не сообщается.

Фильмы о Франкенштейне должны войти в новую франшизу Universal, повествующую о всем знакомых киномонстрах.

Ранее Хавьер Бардем отказался от роли доктора Джекилла в другом фильме Universal под названием «Мумия», а роль исполнил Рассел Кроу.

Напомним, Бардем является обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана, «Золотого глобуса» за фильм «Старикам тут не место» и приза Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль в ленте «Бьютифул».

В 2017 году на экраны выйдет продолжение «Пиратов Карибского моря», где Бардем сыграл одну из ролей.