Барнаул, 13 июля, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Мошенничество с государственными средствами, предназначенными на выплату материальной помощи барнаульцам, пострадавшим от наводнения в 2014 году, выявили в прокуратуре. Как сообщает сегодня, 13 июля, помощник прокурора Центрального района Барнаула Елена Константинова, установлено, что жительницей п. Затон из бюджета незаконно получены денежные средства на общую сумму 120 тыс. руб. на двух родственников, в виде единовременной материальной помощи в размере 10 000 руб. на человека и в связи с частичной утратой имущества в размере 50 000 руб. на каждого члена семьи.

Паводок в Барнауле

Центральным районным судом установлено, что данные родственники в спорное жилое помещение никогда не вселялись, вещей в дом не привозили, членами семьи истицы никогда не были и не вели с ней совместное хозяйство. Более того, около пяти лет эти родственники проживают по другому адресу, а в квартире родственницы, проживающей в микрорайоне Затон, прописаны формально.

Между тем, в соответствии с постановлением администрации Алтайского края от 10.06.2014 № 270, к категории нуждающихся в получении денежных выплат относятся граждане, постоянно проживавшие в жилых помещениях, попавших в зону затопления в результате чрезвычайной ситуации. Денежные выплаты предоставляются гражданину один раз по месту жительства в зоне затопления, подтвержденному регистрацией, — подчеркнули в прокуратуре.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Центрального района г. Барнаула, в порядке ст. 37 УПК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае — июне 2014 года на Алтае в связи с обильными осадками произошло наводнение, в воде оказались тысячи домов. Размер выплат по одному страховому случаю варьировался от 12 тысяч до 735 тысяч рублей. Средний размер выплаты по договору страхования имущества составлял 86,1 тыс. рублей.