Донецк, 13 июля, 2016, 09:28 — ИА Регнум. 12 июля в Донецке состоялось рабочее совещание главы ДНР Александра Захарченко с представителями медицинской отрасли республики. Соответствующее видео было выложено на официальном сайте Совмина ДНР.

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«Я бы хотел затронуть несколько проблемных вопросов, которые волнуют и меня, и людей. Эти вопросы были собраны из обращений граждан на электронную почту, в ящики и т.д. Первый вопрос. Хочу узнать у вас, решена ли проблема обеспечения гемодиализом, какова сейчас ситуация?», — спросил Захарченко.

В свою очередь, министр здравоохранения ДНР Виктор Кучковой заявил, что республика имеет запас препаратов для проведения гемодиализа менее чем на три недели.

«Мы полностью обеспечены расходными материалами для проведения гемодиализа до 1 августа. На сегодняшний день 275 пациентов получают процедуру гемодиализ. Процедура проводится в трех учреждениях республики — ДОКТМО, первая горбольница Донецка и вторая больница г.Горловка. В листе ожидания находится 102 пациента. Пациентов, которые возможно будут нуждаться в ближайшее время — около 1120 человек», — сказал Кучковой.

Также Захарченко поинтересовался «общим обеспечением ДНР» медицинскими препаратами и инсулином, в частности.

По словам министра здравоохранения, медучреждения ДНР обеспечены лекарствами только на 20%.

«В общем, до 20% от потребностей… Это, в общем. В основном закрываем (потребности в медикаментах) для проведения операций, а полностью на стационарную помощь, я не говорю уже про амбулаторную мы, к сожалению, на данный момент закрыть не можем. Бюджет на закупку медикаментов по сравнению с первым кварталом мы увеличили на 27%. У нас положительная динамика с мая месяца, как началось финансирование. Как только появляется возможность, мы увеличиваем выделение средств на приобретение медикаментов», — заверил министр.

Кучковой проинформировал, что Россия обеспечивает республику инсулином.

«С инсулином закрыто. Инсулином мы обеспечены до конца текущего года. Инсулин мы в достаточном количестве получаем из Российской Федерации. Дети и беременные обеспечены до конца года. С инсулином на сегодняшний день нет проблем вообще», — сказал он.

Министр также сообщил, что в первом квартале 2016 года в ДНР рождаемость выросла на 1,5% «За первое полугодие 2015 года у нас родился 5631 ребенок, то за текущий год — 5695. На 1,5% увеличилось количество родов на территории ДНР», — подчеркнул Кутовой.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в ДНР наблюдалась резкая нехватка инсулина, сердечных препаратов, антибиотиков и других медикаментов. При этом в настоящее время цены на лекарства в ДНР в среднем на 50% превышают цены на Украине.