Махачкала, 13 июля, 2016, 09:26 — ИА Регнум. МЧС открыло «горячую линию» для родственников пострадавших в ДТП с участие пассажирского автобуса и КамАЗа в Дагестане, сообщает региональный главк министерства.

tiremaster.ca Оператор горячей линии

«Информацию о пострадавших можно получить по номеру горячей линии: 39−99−99», — говорится в сообщении МЧС.

В ночь на 13 июля на федеральной автодороге Махачкала — Астрахань автобус с 33 пассажирами, следовавший из Анапы в Дербент, столкнулся с прицепом КамАЗа. Жертвами ДТП в районе населенного пункта Таловка стали девять человек.