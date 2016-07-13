Киев, 13 июля, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 12 июля провел рабочую встречу с членами Американской торговой палаты на Украине, при участии посла США Джеффри Пайетта, сообщает пресс-служба украинского правительства.

business.ua Владимир Гройсман

«Мы готовы к сотрудничеству. Хотел бы, чтобы вы рассматривали правительство как своих партнеров, честного, прозрачного бизнеса. Я абсолютно заинтересован в том, чтобы вы были успешными», — заявил на мероприятии Гройсман, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Задача правительства — создать качественный бизнес-климат в стране. В частности, среди приоритетов — эффективная приватизация, смена управления государственных компаний, дерегуляция в энергетическом секторе, на фармацевтическом рынке, продолжение дерегуляции», — заявил премьер.

Также Гройсман сообщил собеседникам, что при премьер-министре будет создан Офис сопровождения инвестиций — «который символично будет находиться на том же этаже, где и кабинет главы правительства».

«Члены Офиса будут сопровождать и привлекать инвестиции, понимать потребности предпринимательства и иметь уважение и репутацию среди представителей бизнеса. Возможно создание в дальнейшем региональных офисов, что позволит обеспечить механизм координации на местах. Украина будет изучать опыт Соединенных Штатов Америки относительно создания соответствующего офиса, с этой целью вскоре ожидается визит первого заместителя Министра торговли США», — заявил он.