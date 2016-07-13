Ачинск, Красноярский край, 13 июля, 2016, 09:16 — ИА Регнум. В сети обсуждают предполагаемые планы правительства Красноярского края изъять из бюджета Ачинского района 200 млн рублей. В интернете было опубликовано письмо главы Ачинского района Евгения Розанчугова первому заместителю министра финансов Красноярского края Ирине Пастуховой, в котором автор просит оставить полностью в бюджете района неналоговые доходы от компенсации ущерба за загрязнения земель сельхозназначения, которые будут поступать в период с 2016 года по 2020 год.

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В представленном документе дан список расходных статей, на которые планируется потратить эти деньги.

«Впервые за долгие годы у Ачинского района появилась возможность направить средства на развитие района и перевести бюджет из режима выживания в бюджет развития. Данные мероприятия являются основой стратегии социально-экономического развития Ачинского района, разрабатываемой в рамках Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской федерации», реализация которых послужит базой для развития территории», — говорится в документе.

Как пояснила ИА REGNUM пресс-секретарь администрации Ачинской администрации Ирина Кириллова, речь идет о компенсации от ОАО «РУСАЛ Ачинск». «Это средства от Ачинского глиноземного комбината за загрязнение окружающей среды и земли сельскохозяйственного назначения — в общей сложности 408 млн рублей в общей сложности. Есть договоренность о рассрочке платежа, поступил только первый транш в бюджет района в размере 50 млн рублей», — рассказала она.

Однако Кириллова опровергла информацию о якобы сделанном Розанчугу предложении передать 200 млн рублей из этой суммы в краевой бюджет в виде иных межбюджетных трансфертов. «Информация недостоверна. Таких предложений от губернатора Евгению Ивановичу не поступало», — подчеркнула она.