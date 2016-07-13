Махачкала, 13 июля, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Заместитель муфтия Дагестана Магомедрасул Саадуев больше не будет заниматься политической деятельностью в рядах партии «Народ против коррупции».

siapress.ru Магомедрасул Саадуев

Как сообщила пресс-служба муфтията РД, решение Саадуева объясняется тем, что политическая жизнь практически никак не связана с морально-этическими мусульманскими качествами, пишет портал Islamdag.ru

«Нет ничего удивительного в том, что имам Саадуев, пройдя определённый путь под флагом партийной структуры, решил вернуться под мусульманский флаг, которому верой и правдой служил всю свою сознательную жизнь», — отмечает муфтият.

Другая причина, по которой Саадуев принял такое решение — это нежелание «разменять» пост заместителя муфтия на политическую деятельность, которая требует от него других профессиональных навыков, чем те, которыми он обладает в качестве «наставника верующих», говорится в сообщении.

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Четыре вопроса о «политическом исламе» в Дагестане

«Саадуев остаётся в муфтияте, но это не означает, что он перестал быть сторонником НПК. Саадуев не перешёл в какую-то другую партию, а просто остался на ранее занимаемой должности», — цитирует ее руководителя Магомедхабиба Тажудинова «Новое дело».Он отметил, что практически все участники предстоящих выборов от «НПК» находятся в статусе сторонников партии, а членов партии «на данный момент всего 5−6 человек».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года лидер партии «Народ против коррупции» Магомедхабиб Тажудинов заявил, что Магомедрасул Саадуев возглавит список партии на выборах в Народное собрание Дагестана.

Глава республики Рамазан Абдулатипов, комментируя эту инициативу, заявил, что духовным лицам необходимо заниматься решением исключительно религиозных и общественных вопросов. «Если я начну заниматься религиозными вопросами, для шейха Магомедрасула это будет выглядеть смешно и неубедительно. А когда шейх Магомедрасул занимается политикой, для меня это не очень убедительно», — сказал руководитель Дагестана и призвал религиозных деятелей соблюдать паритет, но при этом «активно налаживать сотрудничество с властью». Сразу после этого Абдулатипов высказался за то, чтобы духовенство республики было представлено в региональном парламенте несколькими депутатами.

Партия «Народ против коррупции» начала активную деятельность в Дагестане за несколько месяцев до парламентских выборов. По данным дагестанской газеты «Новое дело», в руководстве партии находятся близкие к дагестанскому муфтияту лица. Среди них сын убитого смертницей в 2012 году шейха Саида-афанди Ацаева (Чиркейского) — ректор одного из исламских вузов Дагестана Абдула Ацаев и отец взорванного в 1998 году муфтия республики Сайидмухаммада Абдубакарова — известный в регионе врач Хасмухаммад Абубакаров.