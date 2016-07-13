Калининград, 13 июля, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Рыбопромысловики Калининградской области за первое полугодие 2016 года выловили в Балтийском море более 25 тысяч тонн кильки. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

gov39.ru Балтийская килька

«В этом году калининградские рыбаки поставили рекорд за 70 лет промысла на Балтике. За полгода кильки в Балтийском море добыто свыше 25 тысяч тонн. Раньше на год была такая квота, и только половина ее осваивалась. Сейчас ситуация кардинально изменилась», — прокомментировал руководитель агентства по рыболовству Калининградской области Андрей Михалевич.

Глава агентства уточнил, что в сентябре ожидается увеличение квоты на вылов калининградскими рыбаками на Балтике кильки — на 8 тысяч тонн.

Объем допустимого улова на прибрежном промысле на Балтике на 2016 год для калининградским рыбаков на кильку составляет более 32,5 тысячи тонн, на салаку — около 30 тысяч тонн.

«В этом году мы достигли действительно больших успехов и где-то за полгода освоили квоты примерно на 85%. Если посмотреть статистику прошлых лет, то за всю историю колхоза мы таких показателей не добивались», — отметил председатель правления рыболовецкого колхоза «За Родину» Леонид Попов.

Рыбопереработчики при этом обращают внимание на высокое качество рыбы, поставляемой на переработку.