Вашингтон, 13 июля, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Расследование по делу человека, угнавшего в 1971 году в США самолет Boeing-727, прекращено, личность угонщика и его судьбу так и не удалось установить, говорится в сообщении ведомства.

annca Шасси самолета

В ноябре 1971 года мужчина купил билет на рейс авиакомпании Northwest Orient Airlines из Портленда в Сиэтл, предъявив документы на имя Дэн Купер. После вылета, угрожая бомбой в портфеле, он захватил самолет с пассажирами.

Мужчина потребовал $200 тыс. купюрами по $20 и парашют. После того, как самолет был посажен в Сиэтле, сотрудники ФБР передали на борт требуемую сумму. Тогда захватчик отпустил пассажиров и одну стюардессу.

Далее он заставил пилотов вылететь из Сиэтла по направлению к Мексике. Однако на середине полета Купер открыл хвостовую дверь самолета и выпрыгнул с парашютом.

Что с ним было дальше — неизвестно. 8 июля 2016 года расследование, продолжавшееся 45 лет, было закрыто.