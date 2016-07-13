Москва, 13 июля, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Правительство РФ распределило дотаций субъектам Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Дотации в размере 20,9 млрд рублей предоставляются бюджетам 44 субъектов Федерации, сообщается на сайте правительства РФ.

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Уточняется, что 8,6 млрд рублей направят на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, а 12,3 млрд рублей — на частичную компенсацию дополнительных расходов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Распределение дотаций одобрено на заседании трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.