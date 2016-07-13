Екатеринбург, 13 июля, 2016, 09:03 — ИА Регнум. В Ботаническом районе Екатеринбурга будут построены храм и новый автовокзал. Эскизный проект храма уже одобрен администрацией города, а проект автовокзала утвердил городской градостроительный совет., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Поленов Часовня на берегу Оки. 1893

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о переносе автовокзала поднимался ещё в нулевых годах. Сейчас дело дошло до практики. Концепцию представило ООО «Малышева 73». Новый торговый транспортно-пересадочный узел разместится на территории в 7,6 гектара между улицами Шварца, Крестинского, Белинского и Объездной дорогой.

Авторы проекта намерены вывести междугородние автобусы из центра города. После постройки нового автовокзала они будут проезжать по Объездной дороге.

Отметим, «Малышево 73», которое представило проект, ранее отметилось крупным скандалом. Оно уничтожило старый торговый центр «Пассаж», возле здания администрации города, и построило новые здание с таким же названием. При этом данное сооружение уже вызвало многочисленные замечания горожан. Сейчас на заседании градсовета разработчикам проекта высказали множество замечаний и предложений. Будут ли они учтены, покажет время.

Кроме того, администрация Екатеринбурга согласовала эскизный проект храма на улице 8 Марта, 206 «в». Камень в основание храма в Ботаническом микрорайоне был заложен ещё 17 января 2015 года. Храм Воскресения Христова станет первым культовым зданием на Ботанике.