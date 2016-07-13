Вашингтон, 13 июля, 2016, 08:59 — ИА Регнум. В проект предвыборной платформы Республиканской партии попала инициатива кандидата в президенты США Дональда Трампа о строительстве стены между Мексикой и США. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Wokandapix Кирпичная стена

Документ разработали в Кливленде (штат Огайо) перед республиканским съездом, который пройдет на следующей неделе.

В проекте содержится призыв к возведению стены между Мексикой и США, которая должна ограничить поток нелегальных мигрантов.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отличился провокационным заявлением в адрес Мексики: миллиардер пообещал в случае избрания главой Белого дома потребовать от латиноамериканского соседа $5−10 млрд на строительство стены на границе.

Если это не поможет покончить с нелегальной миграцией, Трамп намерен запретить финансовые переводы мексиканских иммигрантов из США на родину.

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