Барнаул, 13 июля, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Через несколько лет в Павловске будет построена автодорога первой категории. О ходе работ по возведению автомобильной дороги «Барнаул — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области» у Павловска, где ведут работы по реконструкции полотна, сообщает официальный сайт региона.

официальный сайт Алтайского края В Алтайском крае появится автодорога первой категории

«Среди дорог регионального значения — это самая значимая дорога. От Павловска идет развилка на два важнейших направления — на северо-западное и западное, которое выходит на границу с Павлодарской областью Казахстана и с юго-западом Новосибирской области. Поэтому мы создаем региональную трассу первой категории. Я могу с уверенностью сказать, что редкие регионы Сибири могут предъявить магистраль регионального значения такого высокого качества», — пояснил глава края Александр Карлин.

Поэтому 342 млн. рублей федеральных средств, выделенных региону в 2016 году по программе «Развитие транспортной системы Российской Федерации», направили именно на этот объект.

Необходимость реконструкции трассы обусловлена увеличением грузонапряженности и повышением требований к безопасности движения по современным автомагистралям. Сейчас интенсивность потока транспорта на некоторых участках достигает 6 тыс. автомобилей в сутки, а на участке между Барнаулом и Павловском — до 16 тыс. автомобилей. Действующее полотно с асфальтобетонным покрытием построили в 1982—1985 годах. За прошедшие 30 лет эксплуатации на некоторых участках дорога исчерпала свою пропускную и несущую способность, — пояснили краевые чиновники.

Всего на обновление участка дороги протяженностью 7,1 километра в 2016—2017 годах потребуется 705 млн. рублей. Работы завершат в 2017 году. Участок трассы станет четырехполосным с возможностью разворотов в обе стороны.

Губернатор Александр Карлин отметил также большое значение трассы для развития туризма и сельского хозяйства в северо-западной зоне Алтайского края.