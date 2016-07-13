Каир, 13 июля, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2, который совершает кругосветное путешествие, успешно совершил перелет из Испании в Египет и приземлился в Каире. Об этом сегодня, 13 июля сообщается в официальном Twitter проекта.

Matth1 Solar Impulse. 2008

Перед тем, как приземлиться в международном аэропорту Каира, самолет символически облетел Великие пирамиды в Гизе.

Свое кругосветное путешествие Solar Impulse 2 начал 9 марта 2015 года в Абу-Даби. Он уже побывал в Маскате (Оман), Варанаси (Индия), Мандалае (Мьянма), Чунцине и Нанкине (Китай), Нагое (Япония).

Из Нагои Solar Impulse 2 совершил 120-часовой беспосадочный перелёт до Гавайских островов, установив мировой рекорд беспрерывного пребывания в воздухе. Именно в этот перелет солнечные панели самолета вышли из строя из-за сильного перегрева.