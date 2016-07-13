Москва, 13 июля, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Цены на нефть марки Brent вновь превысили $48 за баррель. Нефть подорожала на 4,7% на ожиданиях участниками рынка сокращения запасов в США и прогнозов ОПЕК, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

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«В своем ежемесячном отчёте о состоянии рынка нефти ОПЕК дал прогноз на 2017 год. В следующем году картель ждет повышение спроса на 1,2 млн баррелей в день, до 95,3 млн. Прогноз по спросу на этот год остался неизменным — 94,2 млн баррелей в день», — пояснил эксперт.

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«Сегодня, 13 июля, нефть марки Brent торгуется по $48,03 (-0,36%). Ночное снижение цен на «черное золото» было вызвано релизом Американского института нефти (API). Запасы сырой нефти в США за прошлую неделю повысились на 2,2 млн баррелей», — отметил Антонов.

«Разочаровывающий отчёт API сдержит покупателей от активности до вечера, пока не выйдет официальный отчёт Минэнерго США. Согласно прогнозам, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,25 млн баррелей. Пока трейдеры покупают рисковые активы, по нефти ожидается повышение цен до $50», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 13 июля, цена на нефть вернулась к негативной динамике после почти 5% роста днем ранее, поскольку инвесторы отыгрывают данные от Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов «черного золота» в США, а также на фоне фиксации рынками прибыли. По состоянию на 08:17 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 1,22% — до $47,88 за баррель. Цена нефти марки WTI опускалась на 1,05% — до $46,31.