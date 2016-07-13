Иркутск, 13 июля, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Накануне, 12 июля, на пристани «Ракета» торжественно был передан в эксплуатацию паром «Семён Батагаев». После получения лицензии и оформления необходимых документов паром будет курсировать по маршруту посёлок Сахюрта — остров Ольхон.

Ян Викторс. Паром. 1660-е

Судно может перевозить 96 человек, восемь грузовых автомобилей типа КамАЗ или 16 легковых автомобилей типа «Волга». Таким образом, уникальный для судостроительной отрасли области паром позволит увеличить пассажиропоток на треть. «Дорожник», на смену которому придет новый паром, планируется списать в связи с окончанием срока эксплуатации. Однако в пик туристического сезона, когда в очереди на переправу стоит свыше 100 машин, старый паром сможет облегчить нагрузку.

Паром стоимостью 252 млн рублей построено ПАО «Восточно-сибирское речное пароходство». Начальник Усольского ремонтно-эксплуатационного управления Сергей Рак поблагодарил команду за работу и особо отметил, что судно было построено в рекордные два с половиной года. Исполняющий обязанности мэра Ольхонского района Александр Мороев поблагодарил министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области за поддержку инициативы присвоения судну имени Семёна Батагаева. Уроженец села Онгурен Ольхонского района, он принимал участие в освобождении Белоруссии, Прибалтики, отличился в боях на территории Восточной Пруссии, получил звание старшего сержанта, командира расчета третьего белорусского фронта. В апреле 1945 года Семён Батагаев был награжден орденом Славы первой степени. На праздничном мероприятии собралась вся семья Батагаевых, сообщает ИА «Иркутск онлайн».