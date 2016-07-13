Пекин, 13 июля, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Национальная комиссия здравоохранения и планирования семьи опубликовала очередной ежемесячный отчет, согласно которому за прошедший месяц в Китае от различных инфекционных заболеваний скончались 1564 граждан.

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В общей сложности врачи диагностировали инфекционные заболевания у 869 тыс. китайцев, среди которых был зарегистрирован случаи холерой и чумой, пишет «Чжунго синьвэнь».

Наибольшее количество граждан пострадало от таких болезней, как гепатит, туберкулез, сифилис, дизентерия и гонорея — на эти болезни приходится до 90% от всех летальных случаев. В июне 2016 г. жертвами болезней, входящих в группу В, стали 1518 человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, количество смертей от инфекционных заболеваний в Китае постепенно снижается. На протяжении последних 15 лет правительство КНР ежегодно увеличивает расходы на развитие системы здравоохранения Китая.