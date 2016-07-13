Вашингтон, 13 июля, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Голливудский кинорежиссер Квентин Тарантино до ухода на покой снимет еще две картины, сообщает The Independent.

Gage Skidmore Квентин Тарантино

Знаменитый постмодернист подчеркнул, что не исключает своего возвращения в кинематограф, если у него возникнет сюжет для иного фильма. Однако ему не хотелось бы, чтобы в этом случае его творение сравнивали с предыдущими.

Тарантино отметил, что самым интересным персонажем из придуманных им, является нацистский полковник Ганс Ланда из фильма «Бесславные ублюдки», великолепно исполненный немецким актером Кристофом Вальцем.

Напомним, 53-летний кинорежиссер по два раза получал премии «Оскар» и «Золотой глобус» за сценарии фильмов «Криминальное чтиво» и «Джанго освобожденный».

Тарантино известен как в качестве сценариста, так и актера, продюсера и оператора. Он особо известен фильмами серии «Убить Билла», кинокартинами «Бешеные псы», «Джеки Браун» и «Доказательство смерти».