Вашингтон, 13 июля, 2016, 08:15 — ИА Регнум. В Вашингтоне неподалеку от Капитолийского холма задержаны трое вооруженных людей. Об этом сообщили РИА Новости в полиции Капитолия.

Ashely Moreno Задержание подозреваемого

По данным сотрудников правоохранительных органов, комплекс зданий Конгресса США был закрыт из-за начавшейся стрельбы.

Сотрудники полиции сообщили, что выстрелы раздались, когда подозреваемые пытались бежать из-под стражи.

При этом в полиции Вашингтона пока не распространяют информацию о том, кто же эти люди, что за оружие было при них и с какой целью находились рядом с Капитолием.

Ранее телеканал ABC сообщил, что полицейским удалось заблокировать автомобиль с двумя вооруженными людьми неподалеку от Капитолийского холма в Вашингтоне.

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