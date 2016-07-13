Оренбург, 13 июля, 2016, 08:13 — ИА Регнум. В Тоцком районе Оренбургской области 12 июля во время разбора снаряда на заброшенном полигоне погиб 36-летний житель Сорочинска. По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

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По данным ведомства, отец и сын собирали на бывшем военном полигоне боеприпасы с тем, чтобы извлечь металл и сдать его в скупку. Когда отец ушел искать новый боеприпас, сын занимался извлечением металла. Он сбивал пояски с артиллерийских снарядов, используя инструмент и ударяя по боеприпасу молотком. Раздался хлопок. Произошла детонация снаряда. Мужчина побежал к месту ЧП. Думая, что сын живой, повез его в больницу. Медики констатировали смерть 36-летнего местного жителя. По словам врачей, он погиб еще на полигоне, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Сейчас по факту гибели человека на заброшенном военном полигоне проводится доследственная проверка. Как отметила представитель СУ СКР по Оренбургской области, кроме причин смерти предстоит выяснить причины и условия, способствовавшие ЧП. В частности, предстоит выяснить должностных лиц, ответственных за состояние бывшего военного полигона. Следователи рассматривают также версию, согласно которой снаряды могли остаться на полигоне после учений, которые недавно проводили военные в Тоцком.

По словам местных жителей, за 1 кг поясков, сбитых со снарядов, в скупке дают 10 тыс. рублей. Люди с окрестных населенных пунктов ездят по два раза в месяц на заброшенный полигон и получают, рискуя жизнью, деньги, на которые живут.

Следователи, занимавшиеся осмотром места происшествия, отметили, что выезжали на полигон с взрывотехниками. На территории бывшей площадки по утилизации боеприпасов полно снарядов. Шли как по минному полю, передвигались строго по указанию взрывотехника.

Напомним, что это не первый трагический случай в регионе, когда жажда наживы имеет смертельный финал. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Сорочинском районе во время разбора снаряда погиб мужчина, а его жена с тяжелым ранением была госпитализирована. В 2012—2013 годах отмечен ряд случаев, порой смертельных, во время сбора боеприпасов в Тоцком районе и попыток подготовить снаряды к сдаче в скупку металлолома.