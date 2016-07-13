Токио, 13 июля, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Более 60 тыс. жителей Японии рекомендовано покинуть свои дома в связи с мощными ливнями, обрушившимися на юго-западные провинции страны.

Айвазовский Иван. Ливень в Судаке. 1897

Власти префектур Кумамото, Ямагути, Нагасаки и Фукуока предупреждают население о возможных наводнениях, в зоне стихийного бедствия может оказаться 66,5 тыс. человек. Сильные дожди вызваны действующим в этом районе тайфуном «Непартак».

В частности, на территории префектуры Кумамото имеется опасность оползней, а в префектуре Ямагути до критической отметки поднялся уровень воды в нескольких реках. На острове Цусима в префектуре Нагасаки в течение двух суток выпало 300 мм осадков.

По прогнозам метеорологов, на острове Кюсю в течение суток выпадет до 250 мм осадков.