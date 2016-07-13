Валлетта, Мальта, 13 июля, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда», возглавляемый Миодрагом Божовичем обыграл «Валлетту» со счетом 2:1 в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщает «Спорт-Экспресс».

jarmoluk Футбольное поле

Матч состоялся в Паоле на стадионе «Хайбернианс Граунд». На гол «Валлетты» в исполнении Федерико Фальконе сербский клуб ответил голами Александара Катая и Предрага Сикимича. Ответная игра назначена на 19 июля.

В составе сербской команды выступали бывшие игроки «Мордовии» Тома Фибель, Дамьен Ле Таллек и Митчелл Дональд. Кроме того, в сербской команде сыграли Гелор Канга и Александр Лукович, ранее игравшие за «Ростов» и «Зенит».

Все пять игроков были на поле от начала и до конца матча. Гелор Канга отметился голевой передачей.