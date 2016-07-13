Якутск, 13 июля, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Прокуратура Олекминского района требует привлечь к ответственности депутатов 10-ти представительных органов местного самоуправления из-за того, что не предоставили декларации. Лишиться мандатов могут 30 парламентариев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства республики.

1istochnik.ru Портфель депутата

О своих доходах и наличии имущества до сих пор не проинформировали, в том числе все 7 депутатов Киндигирьского национального наслега. Остальные, не выполнившие требования закона парламентарии, работают в представительных органах ещё 9-ти населённых пунктов Олекминского района.

Прокурор муниципалитета внёс в адрес председателей 10-ти собраний депутатов представления с требованием привлечь их к установленной законом ответственности. Напомним, за отсутствие деклараций парламентариев должны по закону лишать мандатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Усть-Янском районе Якутии о своих доходах не проинформировали шестеро депутатов. Председателям этих муниципальных собраний также направлены представления с требованием снять с них полномочия парламентариев.