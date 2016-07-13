Москва, 13 июля, 2016, 07:50 — ИА Регнум. Криминальному авторитету Захарию Калашову по кличке Шакро Молодой, задержанному 11 июля по подозрению в причастности к вымогательству, предъявлено обвинение. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение одному из задержанных по подозрению в вымогательстве денежных средств у владелицы ресторана, расположенного на Рочдельской улице», — сообщила Волк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шакро Молодой был задержан в своём подмосковном коттедже 11 июля. На следующий день сотрудники полиции и ФСБ провели в доме вора в законе обыск: было изъято оружие и крупная сумма в иностранной валюте.

Следствие предполагает, что криминальный авторитет Калашов причастен к вымогательствам под угрозой расправы, которые осуществлялись преступной группировкой в декабре 2015 года в отношении владелицы ресторана Elements Жанны Ким.

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