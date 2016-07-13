Бари, Италия, 13 июля, 2016, 07:48 — ИА Регнум. Число погибших при столкновении двух поездов на юге Италии увеличилось до 27 человек, десятки людей госпитализированы с травмами. Об этом в среду, 13 июля, сообщает агентство АНСА со ссылкой на спасателей.

allenrobert Авария на железной дороге

Железнодорожная катастрофа произошла 12 июля в провинции Бари, где на одной полосе в лобовом столкновении сошлись 2 пассажирских поезда.

В настоящее время спасатели продолжают поисковые работы, поэтому число погибших может увеличиться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля в области Апулия на юге Италии столкнулись 2 пассажирских поезда. В результате ЧП три вагона были полностью разрушены. Причина аварии до сих пор устанавливается.

Глава РФ Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Италии Маттео Ренци, в которой выразил соболезнования родным и близким погибших в этой железнодорожной аварии.

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