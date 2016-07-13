Омск, 13 июля, 2016, 07:48 — ИА Регнум. В августе 2016 года Омск встретит 300-летие с максимальной за всю историю численностью горожан в 1 млн 178,1 тыс. человек.

Ю. Кисилевский. Аdmomsk.ru Юные жители Омска

Как сообщили ИА REGNUM областном правительстве, межведомственная комиссия по вопросам демографии, семьи, женщин и детей поручила проанализировать тенденции демографической ситуации, чтобы выяснить, нуждаются ли в корректировке долгосрочные программы развития региона.

По данным облправительства, в 2015 году в регионе «сохранялись тенденции, сложившиеся в предыдущие годы»: «Увеличение численности детей и подростков в Омской области началось в 2009 году и продолжается до сих пор. За последние шесть лет юных жителей стало на 39 тысяч больше». По прогнозам экспертов, тенденция роста численности детей и подростков сохранится в регионе до 2024 года. За следующие восемь лет детское население должно увеличиться более чем на 40 тысяч и достигнуть 21% от общей численности проживающих в регионе.

Одновременно растет и количество пенсионеров. По данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни населения региона за 2015 год увеличилась и составила 70,4 года.

По статистическим данным на 1 января текущего года, в Омской области проживали 1 млн 978,5 тыс. человек. За год численность населения увеличилась в Омске и семи муниципальных районах — Азовском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Одесском, Омском и Русско-Полянском.

Среди 15 российских городов-миллионеров Омск на сегодняшний день занимает восьмую позицию по численности населения. Свое 300-летие в августе текущего года Омск встречает с максимальной за всю историю численностью горожан — 1 млн 178 тысяч и 100 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, за 2015 год численность населения Омской области увеличилась на 0,3 тыс. человек. При этом жителей городов и рабочих поселков стало больше на 4,1 тыс. человек, а численность селян уменьшилась на 3,8 тыс. человек.

Численность женщин превышала численность мужчин на 148,8 тыс. человек (на 16,3%) и составляла на 1 января 2016 года 1063,6 тыс.

Средний возраст населения Омской области — 39 лет. При этом женщины на 5 лет старше мужчин, им в среднем 41 год, мужчинам — 36 лет. В целом, возрастная структура населения Омской области характеризуется ростом численности пожилых граждан.

В 2015 году в регионе родилось 28 526 детей. По сравнению с 2014 годом общий коэффициент рождаемости уменьшился на 5% и соответствовал 14,4 промилле в расчете на 1 000 человек населения. Доля повторных рождений в общем числе родившихся составляла 61%.

За прошлый год в Омской области зарегистрировано 26 443 умерших (13,4 промилле в расчете на 1 000 человек населения). Большинство причин смерти приходилось на болезни системы кровообращения (47%), новообразования (15%), несчастные случаи, травмы и отравления (10%). В числе умерших 189 детей в возрасте до 1 года. Коэффициент младенческой смертности уменьшился (на 10,8%) по сравнению с 2014 годом и составлял 6,6 умерших в расчете на 1 000 родившихся (в 2014 г. — 7,4).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в январе-мае 2016 года в Омской области была зарегистрирована естественная убыль населения. Число умерших превышало число родившихся на 467 человек.