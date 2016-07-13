Бийск, Алтайский край, 13 июля, 2016, 07:23 — ИА Регнум. С 2014 года АО «Банк Русский Стандарт», а затем из ООО «Агентство по сбору долгов», пытались стребовать несуществующий долг с 70-летней женщины-инвалида II группы из Бийска. Точку в деле о нарушении ее прав помогла поставить алтайская прокуратура. Подробности сегодня, 13 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Кадр из фильма «Варвара- краса, длинная коса». 1969 г

Как пояснил прокурор Бийска Роман Фомин, пенсионерка неоднократно пыталась объяснить звонившим, что никогда не являлась клиентом банка либо поручителем у другого лица по кредитным договорам. «Финансовых обязательств перед этими организациями у нее не имеется, а номером телефона, на который отсылаются сообщения, она добросовестно пользуется 10 лет, и никому его не давала в качестве контактного для связи с банком. Поскольку, несмотря на все доводы, ее продолжали беспокоить на протяжении двух лет, за защитой своих прав она обратилась к прокурору», — отмечают правоохранители.

Решением Центрального районного суда Новосибирска, действия банка и коллекторского агентства по обработке персональных данных пенсионерки признаны незаконными. Помимо уничтожения из базы ее персональных данных, с юридических лиц взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тыс. рублей и судебные издержки. Только после суда звонки коллекторов прекратились, — говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время инвалида перестали беспокоить звонками и сообщениями.