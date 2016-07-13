Барнаул, 13 июля, 2016, 06:49 — ИА Регнум. Большинство крупных и средних алтайских предприятий с начала года работают с прибылью: такой вывод можно сделать из данных, приведенных сегодня, 13 июля, на официальном сайте Алтайкрайстата. С убытком сработали 33,2% (221 организация, — прим. ИА REGNUM) . За январь-май 2016 года сумма полученного ими убытка составила 3173,0 млн рублей. В то время, как 444 организации получили прибыль в размере 13 463,1 млн рублей.

Промышленность в Алтайском крае

«Наибольший удельный вес убыточных организаций приходится на организации государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального страхования, добычи полезных ископаемых, транспорта и связи (соответственно 100,0%, 85,7% и 67,6% от общего количества организаций этих видов деятельности)», — отмечают в Алтайкрайстате.

Что касается прибыльных организаций, то наибольший удельный вес прибыльных организаций приходится на организации финансовой деятельности, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, образования (соответственно 100,0%, 86,9% и 84,6% от общего количества организаций этих видов деятельности).

Положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций (без банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил 10 290,1 млн рублей.