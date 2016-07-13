Барнаул, 13 июля, 2016, 06:24 — ИА Регнум. С улучшением погодных условий в Барнауле возобновились работы по ремонту одной из главных дорожных артерий города — проспекта Строителей и Павловского тракта.

пресс-центр администрации Барнаула Дорожные работы в Барнауле

«Сегодня ночью ООО «Барнаульское ДСУ №4» велась укладка верхнего слоя асфальта по пр-кту Строителей от железнодорожного переезда в сторону площади Победы», — отмечает пресс-центр городской мэрии.

В администрации муниципалитета также напомнили, что согласно контракту, дорожный ремонт, который ведется за счет средств краевого бюджета, должен быть завершен 1 августа.

«На сегодняшний день выполнена большая часть запланированных работ. Проведено фрезерование дорожного покрытия по пр-кту Строителей, Павловскому тракту, по нечетным сторонам Павловского тракта и пр-кта Строителей уложен выравнивающий слой асфальтобетонной смеси, с устройством геосетки, на всем протяжении. По четной стороне Павловского тракта выравнивающий слой и геосетка уложены от ул. Сельскохозяйственной до трамвайного переезда, по пр-кту Строителей от пл. Октября до железнодорожного переезда. По мосту через р. Пивоварку выполнено фрезерование, уложен выравнивающий слой асфальтобетонной смеси. По Павловскому тракту выполнена укладка щебеночно-мастичного асфальта, от ул. Сельскохозяйственной до ул. Новороссийской по всей ширине проезжей части», — информирует городская мэрия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2016 года, по итогам проверки безопасности городских дорог, прокуроры выявили и зафиксировали повреждения дорожного полотна на 78 улицах города.

По оценке прокуратуры, еженедельные планы производства работ по текущему ремонту асфальтобетонной смесью разрабатываются и утверждаются председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула без учета количества дорог, текущий ремонт которых необходимо провести в 2016 году, и включают 1−2 дороги на территории района в городе Барнауле.

В этой связи прокуратурой города главе администрации Барнаула внесено новое представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.