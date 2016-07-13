Махачкала, 13 июля, 2016, 03:21 — ИА Регнум. ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика «КамАЗ» с прицепом произошло в ночь на 13 июля на федеральной автодороге Махачкала-Астрахань. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Дагестану, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ведомства, авария произошла около 00:45 мск в районе населённого пункта Таловка Тарумовского района Дагестана. Уточняется, что автобус следовал по маршруту Дербент-Анапа.

В результате ДТП погибли семь человек, ещё 25 человек получили травмы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По информации МЧС, к ликвидации последствий аварии привлечено 40 человек и 13 единиц техники. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.