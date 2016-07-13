Владивосток, 13 июля, 2016, 03:44 — ИА Регнум. Порядок японских инвестиций на Дальнем Востоке России может вырасти в 2−3 раза: с нынешних 500 миллионов до 2 миллиардов рублей. Такое заявление сделал глава Минвостокразвития Александр Галушка на встрече с председателем совета директоров Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), президентом Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураямой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

.zjcgjy.com Япония

Читайте также: Путин: Япония — важный партнер для Российской Федерации

«Мы планируем, что порядок японских инвестиций вырастет в 2−3 раза по сравнению с тем, что есть сейчас. Сегодня инвестиции составляют более 500 миллионов рублей, рассматривается вопрос об их увеличении до 2 миллиардов рублей», — обозначил Александр Галушка.

По словам министра, сегодня Россия открыта японским компаниям для сотрудничества в сфере рыбного промысла по формату «инвестиции в обмен на квоты». Недавно вступившие в силу законодательные изменения предполагают, что предприниматель, получивший квоту на право вылова рыбы, должен построить рыбоперерабатывающие мощности на Дальнем Востоке или же инвестировать в приобретение судов российского производства.

Читайте также: Япония ждёт конкретики: иностранный бизнес держит курс на Дальний Восток

Читайте также: Бизнес Японии намерен вложиться в инвестпроекты Дальнего Востока

«Мы заинтересованы в том, чтобы привлечь японский бизнес. Японские инвесторы могут в перспективе получить квоту на вылов рыбы, но при этом они получают обязательство строить современные заводы на Дальнем Востоке», — отметил глава Минвостокразвития.

Кроме того на встрече Александра Галушки с Сигэру Мураямой поднимался вопрос создания российско-японского агрофонда. Детально эта тема будет обсуждаться на сентябрьском форуме во Владивостоке, однако уже сейчас известно, что сельскохозяйственное направление является в рамках взаимодействия двух стран одним из наиболее перспективных.

«Япония является импортером сельскохозяйственной продукции. Логично, чтобы японский импорт стал российским экспортом. Мы готовы предоставить качественную, экологически чистую и выгодную по цене продукцию для Японии. А на Дальнем Востоке это даст рост объёмов производств, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджеты всех уровней», — прокомментировал государственный деятель.

Читайте также: Япония хочет участвовать в добыче угля в Магаданской области

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Сочи президент России Владимир Путин заявил, что Япония для России является важным партнёром, причём не только в политическом, но и в экономическом плане.

«Мы должны уделить особое внимание строительству наших отношений, поддержанию их на высоком уровне», — подчеркнул российский лидер.

Отметим, что на сегодняшний день две японские компании работают в территориях опережающего развития «Хабаровск» и «Кангалассы». В свободном порту Владивостока реализуется проект по созданию специализированного перегрузочного комплекса в Партизанском районе Приморья