Москва, 13 июля, 2016, 02:56 — ИА Регнум. Российским 12 июля доставлено 18,5 тонн гуманитарной помощи в осаждённый террористами сирийский город Дейр-эз-Зор. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Погрузка гуманитарной помощи в самолёт

«Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осаждённый террористами ИГИЛ (группировка, запрещённая в России) город Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН — продуктовые наборы и крупы, общей массой 18,5 тонн», — говорится в опубликованном документе.

Кроме этого, малообеспеченным семьям населённых пунктов Блута и Хамбушия провинции Латакия доставлен гуманитарный груз, основу которого составили мука, рис, мясные и рыбные консервы, сообщают в Минобороны.

По информации российской стороны, за минувшие сутки были подписаны соглашения о примирении с представителями ещё четырёх населённых пунктов в провинции Эль-Кунейтра. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 183.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Деръа и Хама. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 61.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.