Москва, 13 июля, 2016, 02:36 — ИА Регнум. Террористами за сутки был подвергнут обстрелу целый ряд населённых пунктов на территории трёх провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Группировки террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и ИГИЛ (запрещены в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в течение суток в провинции Алеппо из РСЗО и миномётов были обстреляны населённые пункты Ашрафия, Ансар, Брайдж-эр-Рих и Мухейм-Хандрат, а также кварталы Аз-Загра, Лерамон и Эль-Халидия в городе Алеппо.

В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населённые пункты Бахария, Дейр-Хабия, Мейда и Хутейта-эль-Джараш, в провинции Латакия — населённый пункт Брума.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.