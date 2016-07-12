Москва, 13 июля, 2016, 02:11 — ИА Регнум. В Египте намерены приложить все усилия, чтобы русский язык стал вторым иностранным языком в стране после английского. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, присутствовавший 12 июля на встрече с председателем палаты депутатов Египта Али Абдель Алемом.

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«Все участники египетской делегации говорили о чрезвычайно важном значении для них возобновления и авиасообщения, и туристических потоков, — сообщил Пушков журналистам. — Была даже высказана мысль, что в Египте приложат все усилия, чтобы русский язык стал вторым иностранным языком в стране после английского, который является наследием колониального прошлого».

Как передавало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов по итогам встречи депутатов с председателем парламента Египта Али Абдель Алемом 12 июля сообщил, что регулярное авиасообщение между Россией и Египтом может быть восстановлено в течение полугода.

«При соблюдении набора элементов безопасности регулярные рейсы, думаю, в ближайшее время в течение полугода будут восстановлены, чартеры — это отдельная программа», — отметил Гаврилов.

По его словам, Али Абдель Алем в ходе встречи отметил, что египетская сторона выполнила 75% выдвинутых Москвой требований по обеспечению безопасного пребывания российских туристов.

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