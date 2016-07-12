Киев, 13 июля, 2016, 01:40 — ИА Регнум. Канадские военные инструкторы займутся подготовкой украинских разведчиков и сержантов, а украинские офицеры смогут повышать свою квалификацию в военных вузах Канады. Об этом сообщил 12 июля замминистра обороны Украины Игорь Долгов, передаёт агентство «Укринформ».

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«Есть специфические военные отрасли, где канадский опыт нам тоже был бы очень полезен. Например, индивидуальная подготовка разведчиков. Итак, принципиальные договорённости есть, и мы будем теперь работать над тем, чтобы их реализовать», — приводит также слова Долгова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Киев дал понять, что Канада не будет поставлять Украине вооружение, но намерена сосредоточиться на работе своих военных инструкторов.

«Наши условия по сотрудничеству в военной сфере, в первую очередь, касаются работы нашей учебной миссии, которую организовала Канада, — заявил Трюдо. — Мы предоставляем значительную поддержку украинским военнослужащим, чтобы они были более эффективными и могли защищаться от неприятеля, который посягнул на украинские территории».

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